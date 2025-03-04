Александр Бастрыкин поручил разобраться с транспортной доступностью Щербинок

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с возможном нарушением прав жителей Нижнего Новгорода и ухудшением транспортной доступности микрорайона Щербинки. По данным регионального управления СКР, следственные органы начали проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Поводом для проверки стало обращение жителей по поводу изменений в работе автобусного маршрута А-31.

Как писал «Ъ-Приволжье», региональные власти приняли решение заменить на этом маршруте автобусы средней вместимости на большие. Также власти перенесли конечный пункт маршрута из ЖК «Победа» на автовокзал «Щербинки».

Нижегородцы в своем обращении на имя Александра Бастрыкина заявили, что вводимые областным правительством нововведения создадут для жителей Щербинок дополнительные проблемы при поездках до центра города, микрорайонов Кузнечиха и «Цветы», до поликлиник, школ и других социальных объектов.

Андрей Репин