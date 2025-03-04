В Кургане запустят интеллектуальную транспортную систему для сокращения пробок

В 2025 году на магистральных улицах Кургана планируется запуск интеллектуальной транспортной системы. Она будет мониторить потоки и управлять ими онлайн для уменьшения количества пробок и создаст безопасные условия для всех участников движения. Об этом сообщает пресс-служба департамента строительства, госэкпертизы и ЖКХ Курганской области.

В рамках первого этапа проекта в 2024 году были установлены подсистемы светофорного регулирования и мониторинга транспортных потоков, а также центр обработки данных. В текущем году создадут Центр управления дорожным движением, интеграционную платформу и системы обеспечения информационной безопасности и метеомониторинга. С помощью программного обеспечения на дорогах Кургана оптимизируют режим работы светофоров. В оборудование встроены детекторы, фиксирующие количество проездов, интенсивность и среднюю скорость движения, тип транспортного средства. Еще светофоры могут формировать тепловую карту загруженности дорог.

Виталина Ярховска