Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 10,4%

На неделе с 24 февраля по 2 марта заболеваемость ОРВИ в России выросла на 10,4%, заболеваемость COVID-19 снизилась на 10,8%, сообщил Роспотребнадзор. Общее число случаев ОРВИ увеличилось до 1,096 млн. Коронавирусом болеют 5,2 тыс. человек.

В 20 регионах число госпитализаций из-за ОРВИ выросло на 30% по сравнению с предыдущей неделей. Превышение среднероссийского показателя заболеваемости отмечено в 47 регионах. В целях предотвращения распространения инфекций в 53 регионах закрыто 1304 школы, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Ведомство также отмечает увеличение доли вирусов гриппа среди случаев ОРВИ. Преобладают при этом вирусы гриппа B и A (H1N1).

На предыдущей неделе заболеваемость ОРВИ в России росла на 6,5%, заболеваемость COVID-19 снижалась на 10,2%. Число случаев ОРВИ составляло 993 тыс., COVID-19 — 5,9 тыс.

Полина Мотызлевская