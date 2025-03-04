Житель Санкт-Петербурга задержан в Нижнем Новгороде за рекламу наркотиков

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции задержали жителя Санкт-Петербурга, который наносил на стены домов рекламу интернет-площадки по продаже наркотиков. По данным полиции, у задержанного при себе былит баллончики с аэрозольной краской.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Петербуржец рассказал, что согласился на такую подработку, так как неизвестный в мессенджере пообещал ему «легкие деньги».

Сотрудники полиции установили фасады зданий, где задержанный успел нанести незаконные граффити. По факту произошедшего в районном ОВД проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Также на задержанного составлен административный протокол за пропаганду наркотиков.

Андрей Репин