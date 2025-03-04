Главу Борисоглебского сельского поселения будут судить за гибель ребенка

Ростовский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении главы Борисоглебского сельского поселения Елизаветы Демьянюк, которая обвиняется в халатности из-за гибели ребенка в колодце. Об этом сообщает портал Yarnews.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что летом 2024 года было возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела 4-летнего мальчика в распределительном колодце около жилого дома в поселке Борисоглебский.

Госпожу Демьянюк обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Колодец, в который упал ребенок, находился на неразграниченной земле, поэтому ответственность за то, что он стоял открытым, лежит на местных властях. Дело в отношении главы поступило в суд 28 февраля.