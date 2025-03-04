TSMC вложит в производство в США еще $100 млрд

Тайваньская TSMC объявила о вложении дополнительных $100 млрд в производство микрочипов в США. Таким образом, общая сумма инвестиций тайваньского производителя в строительство заводов на американской территории достигнет $165 млрд.

О новых инвестициях TSMC было объявлено после встречи генерального директора компании Си Си Вэя с президентом Дональдом Трампом. Тайваньский производитель обещал вложить $65 млрд в строительство заводов в США еще в 2020 году, во время первого президентского срока господина Трампа.

Выделяемые TSMC деньги — одна из крупнейших инвестиций в США со стороны иностранной компании за всю историю. TSMC — мировой лидер в производстве передовых полупроводников, используемых для работы систем искусственного интеллекта, и является одним из ключевых партнеров Nvidia и Apple.

Вышеуказанные $165 млрд пойдут на строительство пяти новых заводов по выпуску передовых пластин для микрочипов и еще двух заводов по упаковке микросхем.

Кирилл Сарханянц