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На Ставрополье объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение об ураганном ветре объявлено в Ставропольском крае. Сообщение о непогоде разослано службой оповещения краевого МЧС.

Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

По сообщению регионального Гидрометцентра, 5 и 6 марта в северной и западной частях Ставрополья ожидается о сильный западный ветер 30 м/с.

В МЧС просят воздержаться от поездок в горы и прогулок на природе. В свою очередь сотрудники Госавтоинспекции напоминают о безопасной скорости движения во время разгула стихии и про необходимость использования зимней резины.

Николай Аксенов

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