Дело против бывшего пермского чиновника будет закрыто в связи с его смертью

Адвокат бывшего замминистра транспорта Александра Клебанова Геворг Кандилян подтвердил РИА Новости факт смерти доверителя. «Да, действительно, Клебанов скончался в московской больнице»,— сказал Кандилян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Клебанов

Александр Клебанов



Он добавил, что уголовное дело против экс-чиновника рассматривается в суде в Москве, и теперь, возможно, будет прекращено в связи со смертью подсудимого.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщил, что сегодня ночью в Москве скончался бывший министр транспорта Башкирии и бывший замминистра транспорта Пермского края Александр Клебанов. Господин Клебанов скончался в одной из столичных больниц на фоне тяжелого заболевания. Он находился под домашним арестом в рамках возбужденного против него в Башкирии уголовного дела.