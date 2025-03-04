В КЧР за гибель сотрудника перед судом ответ директор фирмы
В Урупском районе Карачаево-Черкесской Республике перед судом предстанет руководитель фирмы, обвиняемый в нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть человека. О этом сообщают в республиканском Следкоме.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Трагедия произошла осенью прошлого года на одном из участков, где ремонтная бригада обслуживала электроопору.
«Мужчина допустил к работе в составе бригады монтажника, не убедившись в наличии у него знаний и навыков работы с электрооборудованием и не проведя ему соответствующего инструктажа по технике безопасности»,— следует из материалов дела.
Далее работник, начал ремонт на опоре электропередачи, находящейся под напряжением, получил удар током, и скончался на месте.
По словам следователей собранная доказательственная база признана достаточной для направления уголовного дела в суд с утвержденным обвинительным заключением.