В КЧР за гибель сотрудника перед судом ответ директор фирмы

В Урупском районе Карачаево-Черкесской Республике перед судом предстанет руководитель фирмы, обвиняемый в нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть человека. О этом сообщают в республиканском Следкоме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Трагедия произошла осенью прошлого года на одном из участков, где ремонтная бригада обслуживала электроопору.

«Мужчина допустил к работе в составе бригады монтажника, не убедившись в наличии у него знаний и навыков работы с электрооборудованием и не проведя ему соответствующего инструктажа по технике безопасности»,— следует из материалов дела.

Далее работник, начал ремонт на опоре электропередачи, находящейся под напряжением, получил удар током, и скончался на месте.

По словам следователей собранная доказательственная база признана достаточной для направления уголовного дела в суд с утвержденным обвинительным заключением.

Николай Аксенов