Сотрудницу оборонного завода подозревают в создании обнальной сети в составе ОПГ

Силовики из Нижегородской области задержали межрегиональную группу лиц, подозреваемых в незаконной банковской деятельности по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ. В их числе сотрудница нижегородского оборонного предприятия, сообщили в региональном УФСБ 4 марта.

Как полагает следствие, с 2021 года должностное лицо оборонного завода, помимо основной деятельности, вместе с иными лицами совершала незаконные банковские операции в Нижегородской, Самарской, Владимирской областях и Чувашии. Для этого она использовала подконтрольные организации. Комиссия за обналичивание денег составляла 16%.

Расследовать дело будет ГУ МВД по Нижегородской области. Там уточнили, что нелегальный доход подозреваемых оценивают в 31 млн руб. Во время 28 обысков у фигурантов изъяли наличные деньги в сумме 22,5 млн руб.

Предполагаемые организаторы преступной деятельности и их соучастники задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ до избрания меры пресечения.

Галина Шамберина