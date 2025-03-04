Пострадавший от побоев отчима мальчик помещен в центр помощи семьям

Несовершеннолетний подросток из Перми, пострадавший от действий своего отчима, находится в центре помощи семьям. Об этом в своем телеграм-канале сообщила член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова.

«Мальчик из Перми, который сумел вырваться из дома и попросил помощи у прохожих, сейчас находится в центре помощи семьям. Там же находится его семья. С ними сейчас работают психологи и соцработники. А его "отец", оказавшийся отчимом, собрал сумку и бросился в бега, но был задержан полицией. Ребенком занимается уполномоченная по правам детей в Пермском крае. Но и мы следим за этой ситуацией»,— написала госпожа Ахмедова.

Как сообщал «Ъ-Прикамье», СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 1993 года рождения. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего). Как сообщается в пресс-релизе управления, с марта прошлого года по 1 марта 2025 года подозреваемый причинял физические и психические страдания своему девятилетнему пасынку. Видео с подростком опубликовал телеграм-канал 112.