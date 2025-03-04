Правительство Прикамья получит новые градполномочия

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес в региональное заксобрание проект закона о внесении изменений в закон о градостроительной деятельности. Согласно документу, опубликованному на сайте заксобрания, среди прочих изменений градостроительные полномочия регионального правительства предлагается дополнить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В частности, в Прикамье будут установлены требования, при соблюдении которых территории садоводства и огородничества могут быть включены региональными властями в границы населенного пункта либо в границах территории садоводства могут образовать новый населенный пункт. Также в правительстве станут согласовывать проекты планировки территории, предусматривающие размещение объектов регионального значения, для которых допускается изъятие участков под госнужды, до их утверждения. Краевые власти также будут определять перечень объектов капстроя, для которых согласование архитектурно-градостроительного облика не требуется.

К примеру, в законопроекте предлагается пункт о том, что правительство Пермского края осуществляет в том числе полномочия, отнесенные к компетенции исполнительных органов госвласти субъекта РФ, если иное не установлено законодательством Прикамья.