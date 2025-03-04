Бельский перечислил кандидатов на звание «Почетный гражданин Санкт-Петербурга»

Список претендентов на присуждение звания «Почетный гражданин Санкт-Петербурга» стал известен 4 марта. Туда включили пять жителей Северной столицы, сообщил спикер Законодательного собрания города Александр Бельский.

Такой статус могут присвоить генерал-майору авиации, председателю Совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Василию Волобуеву, ветерану Великой Отечественной войны, члену совета ветеранов Ленинградской армии народного ополчения Зиновию Меркину.

В список также включена глава организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова, председатель Совета ветеранов-однополчан Ленинградской Армии Народного ополчения Екатерина Тутурова и президент Региональной общественной организации «Санкт-Петербургское библиотечное общество» Зоя Чалова.

Заксобрание традиционно проводит голосование по кандидатурам перед днем основания Петербурга. В прошлом году звание присвоили заслуженному деятелю науки РФ, академику РАН Эдуарду Айламазяну, народному артисту РФ, основателю и руководителю Петербургской Джазовой филармонии Давиду Голощекину, заслуженному деятелю науки РФ, академику РАН, профессору Дмитрию Гранову.

Татьяна Титаева