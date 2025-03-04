Почти 70 тысяч кубанцев воспользовались самозапретом на кредиты

Сервис добровольного запрета на оформление кредитов и займов, запущенный 1 марта на портале «Госуслуги», за первые двое суток работы привлек 1,7 млн пользователей. В Краснодарском крае возможностью воспользовались почти 70 тыс. человек, говорится в пресс-релизе минцифры РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Средний возраст подавших заявление составил 53 года. Чаще всего такую опцию оформляли жители Москвы (351 тыс.), Санкт-Петербурга (143,9 тыс.) и Московской области (112,3 тыс.). Краснодарский край с 69,3 тыс. заявлений занял четвертое место. В десятку лидеров также вошли Свердловская, Ростовская, Новосибирская, Нижегородская области, Башкортостан и Татарстан.

Самозапрет фиксируется в кредитной истории, после чего банки и микрофинансовые организации обязаны отказывать заявителю в выдаче заемных средств. Проверить наличие запрета можно на «Госуслугах».

Ограничение доступно для отмены в любое время при подписании заявления электронной подписью. Оформить ее бесплатно позволяет приложение «Госключ».

Вячеслав Рыжков