Капремонт музея Салавата Юлаева в селе Малояз обойдется в 114 млн рублей

Национальный музей Башкирии заключил контракт на капремонт музея Салавата Юлаева в селе Малояз Салаватского района с уфимским ООО «Производственное предприятие "Уралстройснаб"», сообщается на сайте госзакупок. Компания предложила исполнить контракт начальной ценой 124,2 млн руб. за 114,16 млн руб. Она была единственным участником аукциона. Закупка проводится в рамках национального проекта «Семья».

Работы необходимо завершить до 30 сентября 2027 года. Подрядчик должен отремонтировать кровлю и фасад, системы отопления и вентиляции, связи, водоснабжения и канализации, выполнить внутреннюю отделку, провести наружное освещение и благоустроить территорию.

Музей Салавата Юлаева основан в сентябре 1965 года.

ООО «Производственное предприятие "Уралстройснаб"», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в декабре 2011 года. Владельцы — Арнольд Сираев и Рима Чвырева. Выручка в 2023 году составила 408,1 млн руб., чистая прибыль — 8,1 млн руб. В 2024 году компания заключила три госконтракта на общую сумму 141 млн руб.

Майя Иванова