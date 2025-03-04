Ярославец заплатит компенсацию за незаконное использование «Мордочки Басика»

Красноперекопский районный суд Ярославля удовлетворил иск индивидуального предпринимателя о взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских прав на произведение дизайна — «Мягкая игрушка британский вислоухий кот Басик» и «Мордочка Басика». Об этом рассказали в суде.

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Красноперекопский районный суд



ИП Юсупов обратился в суд с требованием взыскать с ответчика компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки и объекты интеллектуальной собственности. Суд установил, что 16 августа 2023 года в ярославском «Универмаге» на улице Свободы ответчик продавал от имени предпринимателя мягкую игрушку Британский вислоухий кот Басик. При этом товар имел технические признаки контрафактности. Факт продажи был задокументирован.

Правообладатель товарных знаков разрешение на их использование не предоставлял. По решению суда с ответчика взыскано 5 тыс. руб. за нарушение исключительных прав на два товарных знака истца, 5 тыс. руб. за нарушение исключительных авторских прав и на прочие судебные расходы.

Алла Чижова