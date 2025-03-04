На Ставрополье число заболевших гриппом выросло на 18%

На Ставрополье медики фиксируют резкий рост заболеваемости гриппом по сравнению к показателям 2024 года. В этом году данные превышают прошлогодние цифры на 18,3% (до 52,67 случаев на 10 тыс. населения), а по отношению к предыдущей неделе рост составил почти на 1,5%. Данные приводит краевой Роспотребнадзор.

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«Преимущественно болеют взрослые и пожилые ставропольцы, а не подростки и дети. При этом большую часть заболевших атаковал грипп В. А вот заболеваемость коронавирусом в регионе, наоборот, снижается. Так, за прошедшую неделю показатель сократился на 3,4%»,— рассказали специалисты ведомства.

В Карачаево-Черкесии эпидпорог по гриппу и ОРВИ превысил 121%. Максимальные значения зафиксированы среди взрослого населения в возрасте 15 лет и старше.

Николай Аксенов