В Нефтекамске экс-директор компании обвиняется в невыплате зарплаты

Нефтекамский городской суд рассмотрит уголовное дело бывшего директора ООО «Арктик строй сервис», обвиняемого в полной невыплате более двух месяцев зарплаты (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ), сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии.

Установлено, что фигурант уголовного дела, будучи руководителем строительной компании, с августа по октябрь 2024 года не выплачивал в полном объеме зарплату двум сотрудникам, сумма задолженности составила более 270 тыс. руб. В этот период на счетах организации было более 1 млн руб., за счет которых могла быть погашена задолженность. Однако по указанию директора, в нарушение установленной законом очередности, часть средств направили на расчеты с поставщиками, подрядчиками и кредиторами, а также на хозяйственные нужды.

На автомобиль обвиняемого наложен арест.

ООО «Арктик Строй Сервис», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в ноябре 2015 года в Нефтекамске. Владельцем и директором является Артур Лукманов. До 23 октября 2024 года руководителем был его отец Зинит Лукманов. Выручка в 2023 году составила 5,2 млн руб., чистая прибыль — 14 тыс. руб.

Майя Иванова