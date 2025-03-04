Директора компании в Ижевске задержали по делу о продаже прегабалина наркоманам

54-летнюю директора организации с лицензий на продажу лекарств в Ижевске подозревают в незаконном сбыте наркозависимым вещества «прегабалин», сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. Препарат входит в список сильнодействующих веществ и запрещен к свободному распространению в России.

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Установлено, что задержанная приобретала «прегабалин», который в последующем продавала у себя дома наркозависимым, не требуя рецептов. В ходе обыска изъято несколько упаковок препаратов.

Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот сильнодействующих препаратов (ч. 1 ст. 234 УК РФ). По статье предусмотрено до 3 лет лишения свободы.