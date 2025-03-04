Парад Победы пройдет в семи городах Ставрополья

Георгиевск, Буденновск, Невинномысск, Пятигорск, Изобильный, Михайловск и Ставрополь- в этих городах 9 мая пройдут торжественные парады. Об этом сообщили на заседании правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В празднике задействуют 49 единиц техники и порядка 1,4 тыс., человек. Особая роль в праздновании 9 мая будет отводиться участникам спецоперации.

«Главный парад пройдет в краевой столице при участии гарнизона 49-й войсковой армии. В числе главных акций: “Волонтеры Победы“, “Бессмертный полк“, “Георгиевская ленточка“, автопробеги, международный конкурс “Солдатский конверт“, “Сад Победы“»,— говорится в сообщении.

На совещании рабочей группы по подготовке торжеств к 80-летию Дня Победы губернатор Владимир Владимиров поставил задачу краевым минобразу и минкульту провести для школьников и студентов Диктант Победы, а также подготовить материалы для проведения в учебных заведениях края Уроков Мужества.

Николай Аксенов