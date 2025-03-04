В Саратовской области возбудили дело о причинении ресурсником ущерба на 2 млн

В Саратовской области возбудили уголовное дело о причинении ресурсоснабжающей организацией ущерба на сумму более 2 млн руб. (ч. 1 ст. 165 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Прокуратура Энгельса провела проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ. В ходе проверочных мероприятий выяснилось, что с октября 2024 по январь 2025 года ООО «УК Покровск» получило от собственников жилья и нанимателей помещений в многоквартирных домах свыше 2 млн руб. в качестве оплаты за энергоресурсы.

Глава УК потратил эти деньги по своему усмотрению. Надзорное ведомство контролирует ход и результаты расследования.

Павел Фролов