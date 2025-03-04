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В Ярославле произошел пожар в «Магните»

В Ярославле 3 марта произошел пожар в магазине «Магнит» на проспекте Дзержинского, 27а. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Пожар в магазине "Магнит"

Пожар в магазине "Магнит"

Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области

Пожар в магазине "Магнит"

Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области

Сообщение о пожаре поступило в 18:17. К тушению привлекались 13 огнеборцев и 4 единицы техники. Пожарные справились с возгоранием в 19:30.

Пострадали электрощит и палет с продуктами на площади три квадратных метра. Закопчено помещение площадью 15 квадратных метров. Люди не пострадали.

Антон Голицын