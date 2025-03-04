Министерство энергетики России взяло на контроль вопрос, связанный с безопасностью республиканского топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщение пресс-службы ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минэнерго России взяло на контроль вопрос по безопасности ТЭК в Татарстане

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Минэнерго России взяло на контроль вопрос по безопасности ТЭК в Татарстане

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Защита объектов ТЭК от террористических и киберугроз обсуждалась на выездном совещании в Татарстане, которое провел директор департамента экономической безопасности ТЭК Антон Семейкин по поручению министра энергетики России Сергея Цивилева.

В заседании также принимали участие представители правительства республики, министерства обороны, ФСБ, Росгвардии и крупнейших компаний ТЭК.

«Особое внимание уделили новым подходам к защите энергетических объектов в Татарстане. Эффективная система безопасности возможна только при совместной работе федеральных и региональных властей, а также владельцев энергетической инфраструктуры», — говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго.

Кроме того, в ходе обсуждения также акцентировалась необходимость усиления финансового контроля при использовании средств, направляемых на обеспечение безопасности объектов ТЭК.

Артём Дергунов