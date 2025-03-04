Житель Приангарья сообщил в аэропорт о приснившейся ему бомбе

В отношении жителя Братска (Иркутская область) возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК РФ) в местный аэропорт. По этой статье ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте.

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В ходе допроса задержанный пояснил, что накануне употреблял спиртные напитки. «В результате чего ему приснились противоправные действия в самолете, на котором из Иркутска следовала его жена»,— говорится в сообщении. После пробуждения фигурант дела обратился в службу аэропорта Братска и сообщил о наличии опасного предмета.

При обследовании здания данные об угрозе не подтвердились.

Александра Стрелкова