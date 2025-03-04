Пермский университет перешел на безналичную оплату услуг
Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) полностью переходит на цифровую систему оплаты услуг. Как сообщает пресс-служба вуза, прием наличных денежных средств в кассу университета производиться не будет.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Система приема платежей будет происходить посредством интернет-эквайринга (QR-код). Таким способом будет производиться внесение платы за образование, автостоянку и прочие услуги.