Пермский университет перешел на безналичную оплату услуг

Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) полностью переходит на цифровую систему оплаты услуг. Как сообщает пресс-служба вуза, прием наличных денежных средств в кассу университета производиться не будет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Система приема платежей будет происходить посредством интернет-эквайринга (QR-код). Таким способом будет производиться внесение платы за образование, автостоянку и прочие услуги.