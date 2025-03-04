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Пермский университет перешел на безналичную оплату услуг

Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) полностью переходит на цифровую систему оплаты услуг. Как сообщает пресс-служба вуза, прием наличных денежных средств в кассу университета производиться не будет.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Система приема платежей будет происходить посредством интернет-эквайринга (QR-код). Таким способом будет производиться внесение платы за образование, автостоянку и прочие услуги.