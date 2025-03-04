Ярославских пенсионеров судили за спил сухих деревьев в лесу

Ростовский районный суд прекратил уголовное дело в отношении мужа и жены пенсионного возраста, обвиняемых в незаконной рубке лесных насаждений группой лиц в значительном размере (ч. 2 ст. 260 УК РФ). Постановление размещено на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел 9 ноября 2024 года, когда мужчина и его жена остановились на дороге Ростов—Углич и отправились в лес, принадлежащий борисоглебскому лесничеству. Используя бензопилу, мужчина срубил четыре сухостойкие сосны, а супруга помогала распиливать и вывозить древесину на автомобильном прицепе. Вырубка произошла в памятнике природы «Борисоглебский бор». Никаких документов, разрешающих спил, пенсионеры не оформляли.

Ущерб от рубки составил 5 тыс. 916 руб. Суд учел пенсионный статус подсудимых и инвалидность мужчины третьей группы. Защита ходатайствовала о прекращении дела. Обвинение также поддержало это ходатайство. Суд решил удовлетворить просьбу, учитывая раскаяние и добровольное возмещение ущерба подсудимыми.

Суд вернул семье автомобиль с прицепом, бензопилу, топор и тачку, но 49 чураков обратил в доход государства для реализации через Росимущество. Постановление суда вступило в силу.

Антон Голицын