В Республике Алтай ужесточили контроль за нелегальными инструкторами

С 1 марта в Республике Алтай ужесточили меры контроля в отношении нелегальных инструкторов по восхождению на гору Белуха. Региональное минэкономразвития получило право отслеживать их деятельность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ксения Жаворонкова, Коммерсантъ Фото: Ксения Жаворонкова, Коммерсантъ

«В погоне за экстримом многие гости зачастую пренебрегают законом и нарушают режим госграницы. Это делают и проводники, которые сами же и предлагают нелегальные туры... Теперь к проводникам, которые работают вне закона и подвергают опасности людей, будем применять более жесткие меры»,— сообщил в своем Telegram-канале глава республики Андрей Турчак.

Как писал «Ъ-Сибирь», более строгий контроль за деятельностью инструкторов был также введен на территории Кузбасса в этом зимнем сезоне, где находится горнолыжный курорт Шерегеш. В январе 2025 года власти региона утвердили порядок ведения реестра инструкторов, которые обучают катанию на горных лыжах и сноубордах. В него будут вноситься данные о категории квалификации инструктора, а также кем она была подтверждена.

Александра Стрелкова