Росприроднадзор внепланово проверяет челябинский завод «Труботдеталь»

Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора начало внеплановую выездную проверку в АО «Трубодеталь» (входит в АО «ОМК»). Инспекторы оценят выполнение мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в воздух в соответствии с планом по достижению квот, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки сотрудники Роспотребнадзора вместе со специалистами челябинского филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по Уральскому федеральному округу» отберут пробы промышленных выбросов и проанализируют документацию завода.

Ранее аналогичная внеплановая выездная проверка была организована на ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (входит в ПАО «Мечел»).

Челябинск является участником федерального проекта «Чистый воздух», главная цель которого — снизить объем вредных выбросов в воздух на 20%.