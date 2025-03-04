Пермский владелец затонувшего танкера оплатил штраф трудовой инспекции

Судовладелец затонувшего танкера «Волгонефть-212» — пермское ООО «Кама шиппинг» — оплатил штраф, наложенный государственной инспекцией труда (ГИТ) за нарушение трудового законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ГИТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Южная транспортная прокуратура Фото: Южная транспортная прокуратура

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, затонули 15 декабря в Керченском проливе. В результате крушения погиб моторист «Волгонефти-212», другие члены экипажа были спасены. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело. Капитана «Волгонефти-212» отправили в СИЗО, капитана «Волгонефти-239» — под домашний арест. Крушение танкеров привело к загрязнению воды и береговой линии нефтепродуктами.

В ходе расследования было, в частности, установлено, что экипаж танкера «Волгонефть-212» не проходил обучение по охране труда и оказанию первой помощи пострадавшим.