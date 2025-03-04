Челябинским компаниям отказали во взыскании 4,8 млн рублей из-за мнимых сделок

Арбитражный суд Оренбургской области после нового рассмотрения дел отказал в удовлетворении требований ООО «Вектор» и ООО «Вираж». Прокуратура Челябинской области доказала, что мировые соглашения между компаниями о взыскании 4,8 млн руб. являются мнимыми, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Прокуратура заподозрила финансовые махинации после мониторинга. Было установлено, что компании, зарегистрированные в регионе, подали иски о взыскании 4,8 млн руб. задолженности по сделкам в арбитражный суд Оренбургской области. При этом они не предоставили оригиналы документов, подтверждающих совместную хозяйственную деятельность. В прошлом году суд другого региона утвердил мировые соглашения по этим делам и прекратил производства по ним.

Прокуратура посчитала, что выбранный способ оплаты долга был направлен на обход правил контроля за финансовыми операциями и получение исполнительных документов для легализации средств. Вступив в процесс, ведомство доказало, что сделки подряда на выполнение работ и цессии, совершенные между ООО «Вектор, ООО «Дорстрой» и ООО «Вираж», были мнимыми. У компаний отсутствовали подтверждающие документы исполнения спорных договоров. При этом они имели признаки аффилированности. Арбитражный суд Оренбургской области согласился с доводами ведомства и отказал в удовлетворении исковых требований по этим делам.

Виталина Ярховска