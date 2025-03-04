В Саратовской области стартовали ледовзрывные работы

На реках Саратовской области специалисты приступили к ледовзрывным работам. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале губернатор Роман Бусаргин.

Указанные работы проводятся в рамках подготовки к весеннему половодью. Они предотвращают ледовые заторы и снижают связанные с паводком риски.

По словам господина Бусаргина, специалисты уже работают на реке Алтата в Дергачевском районе. Совсем скоро ледовзрывные работы можно будет наблюдать в районе поселков Дергачи и Советский.

Павел Фролов