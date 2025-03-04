В Перми до конца 2029 года необходимо отремонтировать историческое здание школы №22

Региональная госинспекция по охране объектов культурного наследия утвердила охранное обязательство, касающееся восстановления исторического здания школы №22 с углубленным изучением иностранных языков. Приказ об утверждении охранного обязательства опубликован на сайте инспекции. Согласно документу, в качестве объекта культурного наследия здание школы на ул. Сибирской, 80, носит наименование «Здание, где Е. П. Серебренниковой (Солонининой) было основано училище для слепых детей». В строении до 30 декабря 2027 года нужно отремонтировать кирпичные столбы ограды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Школа №22

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Школа №22

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Здание школы №22 было построено в 1890 году и связано с деятельностью одной из первых в России женщин-врачей Е. П. Серебренниковой (Солонининой), а также с пребыванием в Перми легендарного летчика В. П. Чкалова. Трехэтажное строение на ул. Сибирской, 80, включающее подвал, возведено из керамического полнотелого кирпича, декоративная отделка фасадов основного объема исполнена в «кирпичном» стиле конца XIX века.

Отметим, что совсем недавно, в 2024 году, в школе на ул. Сибирской, 80, завершился капремонт. В здании отремонтировали фундамент, кровлю, потолки, межэтажные перекрытия и полы, окна, двери и лестницы. Также отреставрировали фасады, сохранив исторический облик здания, заменили инженерные сети. Полностью преобразилось и внутреннее пространство школы.