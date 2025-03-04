В Энгельсском районе возбудили дело о мошенничестве при получении выплат

Дознаватели МУ МВД России «Энгельсское» возбудили уголовное дело о мошенничестве при получении выплат (ч. 1 ст. 159.2 УК РФ) в отношении жительницы Энгельсского района Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно предварительным сведениям, в июне позапрошлого года фигурантка воспользовалась порталом госуслуг и незаконно оформила пособие по рождению и воспитанию своего несовершеннолетнего сына, опекуном которого является бабушка. До этого ее ограничили в родительских правах.

С июля по декабрь 2023 года ранее судимая 24-летняя жительница пос. Приволжский Энгельсского района незаконно получила 75 тыс. руб. Ей избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Павел Фролов