В Курганской области назначены три вице-губернатора

Заместителями губернатора Курганской области назначены Андрей Алексеев, Анатолий Воробьев и Екатерина Постникова. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Андрей Алексеев стал вице-губернатором — руководителем аппарата главы региона. Ранее он занимал пост первого заместителя. Господин Алексеев продолжит курировать вопросы внутренней и кадровой политики, а также социальной политики области.

Анатолий Воробьев начал работу в должности исполняющего обязанности первого заместителя главы региона. С 2019 по 2022 годы он был вице-губернатором, курирующим ЖКХ. На новом посту будет заниматься этими же вопросами, а также координировать работу департамента государственного регулирования цен и тарифов и департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области в части полномочий, касающихся обращения с ТКО и незаконными свалками.

Екатерина Постникова назначена замгубернатора — руководителем представительства Курганской области при правительстве России. Ранее она была исполняющим обязанности.

Виталина Ярховска