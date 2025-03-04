В Ростовской области количество выданных автокредиов сократилось на 38%

В январе 2025 года в Ростовской области области было выдано 2,48 тыс. автокредитов. Это на 38,2% ниже показателя декабря 2024 года (4,01 тыс.). Такие данные публикует пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Наибольшее количество автокредитов в январе было выдано в Москве (3,54 тыс.), Московской области (3,19 тыс.), в Татарстане (2,74 тыс.) и в Краснодарском крае (2,72 тыс.). Далее в рейтинге идет Ростовская область.

Снизился и средний размер выданных автокредитов. В январе 2025 года средний размер нового автокредита в Ростовской области составил 1,2 млн руб. Это на 1,5% ниже, чем в декабре 2024 года (1,22 млн руб.).

Кристина Федичкина