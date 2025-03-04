Пассажирский самолет вернулся в аэропорт Хабаровска из-за задымления на борту

Самолет, выполнявший рейс Хабаровск—Аян, вернулся в аэропорт вылета из-за задымления в салоне при наборе высоты, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура. Ведомство проводит проверку.

ЧП случилось на борту L-410 (двухмоторный самолет для местных авиалиний). По данным РЕН ТВ, лайнер принадлежит авиакомпании «Аврора», у него произошло задымление правого двигателя самолета. На борту было 13 человек, из них 11 пассажиров.

Пострадавших нет, уточняет Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР. Оно также организовало проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).