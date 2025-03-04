Археологи обнаружили античные сооружения при строительстве дороги в Севастополе

Археологическая экспедиция Севастопольского государственного университета обнаружила остатки античной дороги, хозяйственных построек и плантажных стен IV–IIII веков до нашей эры на месте строительства будущего проспекта в Севастополе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ученого секретаря НИИ «Института истории и археологии Византии и Причерноморья» Романа Зорю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Археологи экспедиции Севастопольского государственного университета исследовали свыше 6 тыс. кв. м территории вблизи древнегреческих усадеб в Севастополе. На участке строительства Античного проспекта специалисты выявили остатки античной дороги, хозяйственных сооружений, плантажных стен, а также фрагменты пифосов и амфор IV–III веков до нашей эры.

В ходе исследования участков, расположенных рядом с комплексом жилых и хозяйственных построек, известным как «усадьба Эвклида», были обнаружены остатки хозяйственных сооружений и двух плантажных стен, которые служили границами земельных участков, отведенных под посадку различных культур. Среди находок — фрагменты пифосов и амфор IV–III веков до нашей эры, находившиеся в основании стен, а также обломок жернова от ручной мельницы, уложенный в кладку.

Работы выполнены археологами экспедиции «Каффа» под руководством Сергея Бочарова, заместителя директора по научной работе института. На одном из участков специалисты нашли хорошо сохранившиеся плантажные стены древнего надела, вдоль которых ранее высаживали виноград и другие сельхозкультуры. В ходе раскопок выявлено пять параллельных рядов плантажных стенок, расположенных на равном расстоянии друг от друга. Край участка был защищен каменным валом, предохранявшим почву от смыва.

По керамическим материалам эксперты отнесли найденные сооружения к периоду активного функционирования херсонесской хоры в IV–III веках до нашей эры.

Спустя столетия, когда земельные участки были заброшены, у остатков древней дороги появилось каменное сооружение. Оно сохранилось лишь в виде развала камней и скопления археологических находок. Среди обнаруженных артефактов — фрагменты амфор XII века, обломки стеклянных браслетов, части горшков и кувшинов того же периода, а также два абразивных точильных камня.

Территория Античного проспекта является частью древней хоры Херсонеса. Строительство дороги планируют завершить до конца 2025 года. Проспект соединит жилые кварталы микрорайона «Омега» и обеспечит транспортную доступность близлежащих школ и детских садов.

Алина Зорина