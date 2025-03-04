Суд в третий раз продлил арест главе «ЕРСМ Сибири» по делу о хищениях

Железнодорожный райсуд Красноярска продлил арест гендиректору ООО «ЕРСМ Сибири» Роману Безрукову до 3 мая, сообщает пресс-служба суда. Он обвиняется в хищении почти 994 млн руб. при строительстве центра связи Минобороны РФ.

Как писал «Ъ-Сибирь», о возбуждении уголовного дела в отношении Романа Безрукова стало известно 16 сентября 2024 года. Тогда же он был арестован до 3 ноября, меру пресечения впоследствии дважды продлевали: сначала до 3 января, затем до 3 марта 2025.

Согласно версии следствия, с мая 2021-го по март 2023 года Роман Безруков и неустановленные лица под видом закупки материалов и оказания услуг похитили около 993,8 млн руб. Средства были выделены на строительство центра управления связи Минобороны. Правоохранители считают, что похищенные деньги были выведены в теневой финансовый оборот через банковские счета аффилированных юрлиц.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ЕРСМ Сибири» зарегистрировано в Красноярске в 2012 году. Учредители компании — Роман Безруков и Андрей Иванов, которым принадлежит по 50% уставного капитала (100 тыс. руб.). Основные виды деятельности предприятия — архитектура, инженерные изыскания, предоставление технических консультаций.

Александра Стрелкова