Песков: говорить о месте проведения нового раунда переговоров РФ и США пока рано
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с «РИА Новости» сказал, что пока рано говорить о месте следующего раунда переговоров между РФ и США.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Об этом пока рано говорить»,— сказал господин Песков.
Первый раунд переговоров прошел 18 февраля в Эр-Рияде. Стороны в основном обсуждались двусторонние отношения. 27 февраля представители двух стран встретились в Стамбуле. Обсуждался вопрос возобновления работы посольств в Москве и Вашингтоне