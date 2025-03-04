Песков: говорить о месте проведения нового раунда переговоров РФ и США пока рано

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с «РИА Новости» сказал, что пока рано говорить о месте следующего раунда переговоров между РФ и США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Об этом пока рано говорить»,— сказал господин Песков.

Первый раунд переговоров прошел 18 февраля в Эр-Рияде. Стороны в основном обсуждались двусторонние отношения. 27 февраля представители двух стран встретились в Стамбуле. Обсуждался вопрос возобновления работы посольств в Москве и Вашингтоне