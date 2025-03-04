Пользователи начали жаловаться на сбои во «ВКонтакте»

С полуночи стало резко расти число жалоб пользователей на работу соцсети «ВКонтакте». За 15 минут — с 00:00 до 00:15 мск — на сервисе «Сбой.рф» было зафиксировано 2 663 жалобы. К 00:45 их число упало до 669.

В первую пятерку российских регионов, где было зафиксировано больше всего жалоб, вошли: Москва (35% от общего числа), Санкт-Петербург (20%), Краснодарский край (6%), Самарская область (5%) Ростовская область (4%).

По данным сервиса downdetector.su, чаще всего пользователи жаловались на сбой в работе сайта (85%), мобильного приложения (6%), личного кабинета (3%). Пользователи пишут, что «не загружается сайт», сервиса «не доступен», «не загружается медиа».

В пресс-службе соцсети сообщили ТАСС, что сервисы «ВКонтакте» работают в штатном режиме, несмотря на информацию о сбоях.