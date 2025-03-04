Трамп: тот, кто против сделки по Украине, может не задержаться надолго

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти России стремятся заключить сделку по урегулированию кризиса на Украине, а тот, кто выступает против, может и не задержаться надолго.

«Возможно, сейчас кто-то не хочет заключать сделку, а если кто-то не хочет заключать сделку, то я думаю, что этот человек не задержится здесь надолго»,— сказал господин Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

«К этому человеку не станут прислушиваться слишком долго. Потому что я верю, что Россия хочет заключить сделку»,— продолжил он. «Я верю, что народ Украины определенно хочет заключить сделку. Они перенесли больше страданий, чем кто-либо другой»,— добавил господин Трамп.

3 марта AP опубликовало материал, в котором приводятся слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что до урегулирования еще «очень, очень далеко». «Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка не будет этого долго терпеть!», — написал позже господин Трамп в TruthSocial.

Рассуждая в Белом доме насчет урегулирования конфликта, он заявил: «Полагаю, все должны собраться в одной комнате, так сказать, и нам нужно будет договориться, причем сделка может быть заключена очень быстро. Это не должно быть такой уж сложной сделкой. Ее можно заключить очень быстро».