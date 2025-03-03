Глава Кубани Вениамин Кондратьев поздравил Михаила Мишустина с Днем рождения

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил Председателя Правительства России Михаила Мишустина с 59-летием. В поздравительной телеграмме глава региона отметил профессиональные качества и достижения премьер-министра, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Ваш богатый опыт, исключительный профессионализм, дальновидность, твердость в принятии решений способствуют выработке эффективной стратегии развития страны в условиях непростых вызовов, укреплению ее потенциала и суверенитета в ключевых сферах, решению задач, стоящих в области национальной безопасности»,— говорится в сообщении губернатора.

Глава Кубани также подчеркнул, что регион получает поддержку Правительства РФ, в том числе, благодаря вниманию Михаила Мишустина.

Михаил Мишустин возглавляет Правительство России с 2020 года. До этого назначения он руководил Федеральной налоговой службой. Премьер-министр также входит в состав Государственного совета РФ.

Анна Гречко