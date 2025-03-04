Экс-министрам хотят дать по пять лет на родине

В Государственной думе могут снова поднять вопрос полного запрета на выезд для экс-министров на пять лет. Проект такой федеральной инициативы подготовил депутат петербургского Законодательного собрания Алексей Зинчук из фракции КПРФ. Сейчас в отношении бывших чиновников, работавших с гостайной, действует ограничения: решение, выпускать или не выпускать его за границу, принимает специальная комиссия. Коллеги регионального парламентария критиковали идею полного запрета, так как многие из министров потом продолжают карьеру в другом месте, где им необходимо посещать международные мероприятия. Господин Зинчук же полагает, что мера коснется очень ограниченного круга, что не нарушит права и свободы граждан и поможет не нанести угрозу нацбезопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат ЗАКСа от КПРФ Алексей Зинчук (слева) во время заседания

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Депутат ЗАКСа от КПРФ Алексей Зинчук (слева) во время заседания

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Проектом закона предлагается изменить ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». На сегодняшний день запрет покидать Россию действует, в том числе, на сенаторов Совета федерации, депутатов Госдумы, судей федеральных судов с доступом к совершенно секретным сведениям. По мнению господина Зинчука, список необходимо пополнить бывшими руководителями федеральных министерств. Депутат предлагает запретить выезд на срок до пяти лет со дня увольнения. Аналогичное ограничение в случае принятия поправки распространится на помощников и советников этих министров. Если чиновник был уволен позже, чем пять лет назад, ограничение на него действовать не будет.

Коммунист связывает меру с необходимостью сохранить сведения, составляющие государственную тайну, и сократить риск нанести угрозу национальной безопасности. «Практика показывает, что выезд должностных лиц за границу непосредственно после увольнения может создавать условия для несанкционированного использования служебной информации»,— говорит господин Зинчук про выезд из России только ушедших в отставку министров. В то же время федеральные коллеги депутата во время обсуждения подобных идей замечали, что абсолютный запрет может помешать карьере чиновника, так как он не сможет участвовать в международных мероприятиях.

Господин Зинчук просит коллег обратить внимание на то, что предлагаемые изменения затрагивают исключительно узкий круг лиц, занимающих ключевые должности в федеральных министерствах. «Это свидетельствует о сбалансированности подхода и направленности на защиту государственных интересов без избыточного ограничения прав и свобод граждан. Ограничения носят не абсолютный, а адресный характер, применяясь к лицам, чья профессиональная деятельность была непосредственно связана с защитой государственной тайны или критически важных интересов»,— поясняет парламентарий.

Год назад президент России Владимир Путин ограничил выезд бывших федеральных министров из России. Была создана специальная комиссия, которая будет определять, когда и насколько близко чиновник контактировал с гостайной, и, исходя из этого, разрешать или запрещать уехать из России.

Сейчас в России установлены три формы допуска к гостайне должностных лиц и граждан: допуск к сведениям особой важности, совершенно секретным сведениям или секретным сведениям. Срок ограничения права на выезд не может превышать пяти лет со дня последнего ознакомления с такими сведениями.

Об ограничении возможности чиновников и депутатов выезжать за рубеж сами чиновники и депутаты говорят достаточно часто после начала СВО. Первое предложение с трибуны Госдумы прозвучало буквально спустя месяц после объявления спецоперации на Украине: единоросс Султан Хамзаев предлагал ввести ограничение на выезд для всех госслужащих «в этот ответственный период».

Летом 2023 года федеральные парламентарии ужесточили сами себе доступ к секретным сведениям и предложили запретить выезд из России парламентариям, допущенным к гостайне.

Также как минимум в четырех регионах (Марий Эл, Чувашия, Северная Осетия, Брянская область) введен негласный запрет депутатам и чиновникам проводить отпуск за рубежом после нескольких резонансных случаев. Тогда несколько региональных депутатов было замечено в разных странах — от Мексики до Эмиратов. Критике их подверг на тот момент первый вице-спикер Совфеда и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, который предложил депутатам, не занимающимся вопросами (в особенности вопросами СВО), на месте сложить мандаты.

Петербургские депутаты тогда рассказали «Ъ-СПб», что официальный запрет не нужен, но каждый должен понимать, как себя вести в военное время, а не «кичиться отпуском и возможностями».

Официальный запрет региональные власти ввести не могут, однако там действует «настоятельная рекомендация» воздержаться от подобных поездок. Вологодский губернатор Олег Кувшинников от своего лица предлагал всем чиновникам воздерживаться от заграничных поездок, раз такого закона нет. В кулуарах ЗакСа Петербурга тоже звучало мнение, что они должны выбирать для отдыха отечественные курорты или курорты «дружественных стран».

В России существуют не только федеральные ограничения на выезд для конкретных категорий госслужащих, но и ограничения на уровне ведомств локальными актами, которые де-факто делают выезд невозможным. Как поясняет судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев, именно такие рекомендации чаще всего ограничивают пребывание чиновников и депутатов в других странах.

Полина Пучкова