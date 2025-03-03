На Урале будут судить мужчину за жестокое убийство кошек, съевших его обед

В Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Алапаевска, обвиняемого в жестоком обращении с животными, повлекшем их гибель (ч. 2 ст. 245 УК РФ), сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, 26 ноября 2024 года обвиняемый работал разнорабочим на ферме в селе Ярославское. Он обнаружил, что кошки съели часть его обеда, оставленного в административном здании скотного двора. В ярости обвиняемый жестоко расправился с двумя кошками, а тела животных выбросил в желоб с навозом.

Происходящее на камеру смартфона снимал знакомый подозреваемого. Видеозапись изъяли полицейские и приобщили к материалам уголовного дела.

«В ходе расследования фигурант свою вину признал, в содеянном раскаялся. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Уголовное дело полиция направила в суд для рассмотрения по существу»,— отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Полина Щуцкая