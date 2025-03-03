«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Главная тема — резкий рост криптовалют, в частности, биткойна, который в моменте рос на 10% после заявления президента США Дональда Трампа о том, что будет создан резерв из криптовалюты. И реакция была достаточно бурной. И инвесторы задают вполне логичный вопрос: как будет финансироваться этот фонд? Экономический обозреватель “Ъ FM” обсудил ситуацию с экспертом финансовой платформы Bitbanker Владимиром Зерновым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Из каких средств данный резервный фонд получит финансирование? И вообще что он из себя будет представлять?

Владимир Зернов: Для фонда существует два основных варианта. Первый заключается в том, что США будут выпускать долговые обязательства, то есть брать долг с трежерис, как это они обычно делают, и на эти средства наполнять фонд. Это самый сложный с точки зрения реализации путь, потому что, как предполагают большинство экспертов, для этого придется получить одобрение Конгресса. Но это самый лучший вариант для рынка, который вызовет наибольшее количество ралли в разнообразных криптовалютах. Второй вариант — начать формировать фонд с помощью конфискованных криптовалют. Потому что у США уже есть конфискованные в рамках уголовных дел биткойны. И если начать формировать фонд из таких криптовалют, то это можно сделать довольно быстро. Основной темой в данном случае будет являться не сколько США потратят, а сколько людей попытаются зайти до того, как Америка начнет тратить деньги на покупку. Основная проблема для такого крупного покупателя, как США, это так называемый фронтраннинг, потому что все побегут покупать до них. И уже будет без разницы, сколько им нужно было денег для того, чтобы куда-то двинуть рынок, потому что это произойдет без них. Если Соединенные Штаты объявят какое-то конкретное число, сколько они будут покупать и когда, начнется настоящая гонка за криптовалютами. Поэтому это самый «бычий» сценарий для рынка из всех возможных.

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