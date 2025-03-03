Президент РФ отметил наградами трех пермских чиновников

Знаком отличия «За безупречную службу» XXX лет награждена министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. Соответствующий Указ о присуждении государственных наград подписал Президент России Владимир Путин. Документ опубликован на сайте правовой информации. Также медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены первый заместитель руководителя Администрации губернатора Пермского края Леонид Политов и замруководителя Администрации губернатора Екатерина Набатова.

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Раиса Кассина заняла пост министра образования и науки Прикамья в 2012 году. Является Заслуженным учителем РФ и Почетным работником народного образования.

Леонид Политов занимает должность первого замглавы Администрации губернатора Прикамья с 2021 года. Карьеру в ведомстве начал с должности консультанта департамента внутренней политики. Екатерина Набатова стала замруководителя администрации в 2023 году. Курирует блок информационной политики.