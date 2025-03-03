В Черноземье 4 марта будет облачно и снежно, от -2°С до +4°С

Во вторник, 4 марта, во всех регионах Черноземья прогнозируется облачность и осадки в виде снега и мокрого снега. Температура будет варьироваться от -2°С до +4°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью будет облачно, без осадков, температура составит 0°C. Днем прогнозируется облачность и небольшие осадки в виде снега и мокрого снега при +3°C.

В Воронеже в течение суток ожидают облачность с осадками в виде снега и мокрого снега. Ночью — до -1°C. Днем температура поднимется до +3°C.

В Курске в течение суток также будет облачно, и выпадут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Температура ночью составит до +1°C. Днем — до +3°C.

В Липецке ночью прогнозируют -2°C и облачность со снегом. Днем выпадут осадки в виде снега и мокрого снега, а температура составит +2°C.

В Орле ночью будет облачно, без осадков, до 0°C. Днем прогнозируют небольшие осадки при +4°C.

В Тамбове ночью температура опустится до -2°С, ожидается снег. Днем будет облачно, выпадет небольшой снег, до +2°С

Егор Якимов