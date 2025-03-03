После проверки прокуратуры в Тавде выплатили долг по зарплате на 2,7 млн рублей

В Тавдинском городском округе после вмешательства прокуратуры была погашена задолженность по выплате заработной платы работникам муниципального унитарного предприятия «Тавдинские инженерные системы» на сумму более 2,7 млн руб., сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что у предприятия образовалась задолженность по зарплате перед 174 работниками в период с ноября 2024 года по январь 2025 года.

В целях восстановления трудовых прав граждан прокуратура внесла представление главе Тавдинского муниципального округа. И.о. директора МУП «Тавдинские инженерные системы» был оштрафован на 10 тыс. руб.

МУП «Тавдинские инженерные системы» было зарегистрировано в 2017 году. Предприятие осуществляет предоставление услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению населению и организациям Тавдинского городского округа.

Полина Щуцкая