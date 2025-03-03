На Пермском пороховом заводе произошло возгорание

На территории ФКП «Пермский пороховой завод» случилось возгорание, сообщает краевая газета «Звезда» со ссылкой на министерство территориальной безопасности по региону. Возгорание было ликвидировано в 19 часов 15 минут по местному времени, погибших и пострадавших нет. Ранее сообщалось, что в связи с инцидентом были эвакуированы 50 работников предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ФКП «Пермский пороховой завод» — одно из основных предприятий оборонно-промышленного комплекса Прикамья. ППЗ выпускает заряды для систем реактивной артиллерии, компоненты для зарядов высокоточных ракетных систем. Предприятие находится в управлении холдинга «Технодинамика» (входит в периметр ГК «Ростех»).