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На Пермском пороховом заводе произошло возгорание

На территории ФКП «Пермский пороховой завод» случилось возгорание, сообщает краевая газета «Звезда» со ссылкой на министерство территориальной безопасности по региону. Возгорание было ликвидировано в 19 часов 15 минут по местному времени, погибших и пострадавших нет. Ранее сообщалось, что в связи с инцидентом были эвакуированы 50 работников предприятия.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ФКП «Пермский пороховой завод» — одно из основных предприятий оборонно-промышленного комплекса Прикамья. ППЗ выпускает заряды для систем реактивной артиллерии, компоненты для зарядов высокоточных ракетных систем. Предприятие находится в управлении холдинга «Технодинамика» (входит в периметр ГК «Ростех»).