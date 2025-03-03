В Анапе ждут около 3 тысяч детей для санаторно-оздоровительного отдыха

Детский санаторно-оздоровительный комплекс «Жемчужина России» готов принять в этом году около 3 тыс. детей и подростков. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / gemrussia.ru Фото: https: / gemrussia.ru

Первый заезд стартовал по краевой госпрограмме «Дети Кубани». Для отдыхающих запланировали большой комплекс лечебно-оздоровительных, развлекательных и образовательных программ.

Для детей в первом заезде в санатории предусмотрены образовательные часы, которые дети могут посещать в рамках своего школьного обучения. Кроме собственных программ, санаторий привлекает дополнительные организации.

В 2025 году детский санаторно-оздоровительный комплекс «Жемчужина России» отметит 50 лет со дня основания. В связи с юбилеем здесь особенно тщательно готовятся к летнему курортному сезону.

«Ежедневно мы бороним пляж, очищаем песок, он уже достаточно чистый и обстановка на пляже хорошая. На территории есть бассейн. Он и для спортсменов, и для отдыхающих. Бассейн – большой и теплый»,— рассказал руководитель отдела развития и контроля качества санатория Александр Цветков.

По его словам, также на территории санатория функционируют два больших спортивных зала. Один находится внутри спального корпуса, другой – на уличной. Дети могут заниматься как на открытой площадке, так и в комфортных спортивных залах, которые отреставрировали в санатории к юбилею.

Алена Воробьева